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05:43, 16 января 2025Мир

В Словакии Зеленского сравнили с умирающей лошадью

Вице-спикер парламента Словакии Данко сравнил Зеленского с умирающей лошадью
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко сравнил президента Украины Владимира Зеленского и действующего американского лидера Джо Байдена с «умирающими лошадьми». Об этом он заявил в интервью ТАСС, вспомнив пословицу про лошадь, которая перед смертью еще больше зарывается.

«Мы видели это на примере решений президента США Джо Байдена, когда он решил амнистировать своего сына и разрешил применение ракет (для ударов вглубь РФприм. «Ленты.ру»). Таким образом ведет себя и Зеленский сейчас. Он понимает, что эта ситуация долго не продержится», — объяснил собеседник агентства.

До этого Данко выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и украинский лидер Владимир Зеленский, не служит своей стране. Он подчеркнул, что французский политик делает много антироссийских заявлений, однако французские компании продолжают работу в РФ.

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