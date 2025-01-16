Вице-спикер парламента Словакии Данко сравнил Зеленского с умирающей лошадью

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко сравнил президента Украины Владимира Зеленского и действующего американского лидера Джо Байдена с «умирающими лошадьми». Об этом он заявил в интервью ТАСС, вспомнив пословицу про лошадь, которая перед смертью еще больше зарывается.

«Мы видели это на примере решений президента США Джо Байдена, когда он решил амнистировать своего сына и разрешил применение ракет (для ударов вглубь РФ — прим. «Ленты.ру»). Таким образом ведет себя и Зеленский сейчас. Он понимает, что эта ситуация долго не продержится», — объяснил собеседник агентства.

До этого Данко выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и украинский лидер Владимир Зеленский, не служит своей стране. Он подчеркнул, что французский политик делает много антироссийских заявлений, однако французские компании продолжают работу в РФ.