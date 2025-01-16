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14:16, 16 января 2025Силовые структуры

В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

Спецслужбы оцепили улицу в центре Москвы из-за подозрительной коробки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В центре Москвы спецслужбы оцепили район Лубянской площади из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В частности, была перекрыта Мясницкая улица, уточняет Telegram-канал Shot. На место прибыли кинологи и пожарные расчеты. Правоохранительные органы не пропускали ни транспорт, ни пешеходов.

Подозрительная коробка находилась у книжного магазина. Прибывшие на место саперы обследовали ее и оказалось, что внутри лежат бумаги. Опасности нет, оцепление снято.

1 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета.

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