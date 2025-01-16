В центре Москвы перекрыли улицу из-за подозрительного предмета

В центре Москвы спецслужбы оцепили район Лубянской площади из-за обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В частности, была перекрыта Мясницкая улица, уточняет Telegram-канал Shot. На место прибыли кинологи и пожарные расчеты. Правоохранительные органы не пропускали ни транспорт, ни пешеходов.
Подозрительная коробка находилась у книжного магазина. Прибывшие на место саперы обследовали ее и оказалось, что внутри лежат бумаги. Опасности нет, оцепление снято.
1 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета.