Дворцовую площадь в Петербурге оцепили из-за подозрительного предмета

В Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета. Об этом сообщает«Фонтанка».
«По предварительной информации, основанием стал обнаруженный подозрительный бесхозный пакет», — сообщило издание в 23:05. Спустя 26 минут после публикации об оцеплении стало известно, что ограничения сняли, а пакет убрали.
Ранее в Москве полицейские оцепили улицу Плещеева из-за похожего на противопехотную мину «Лепесток» предмета. Он лежал на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома.
25 декабря правоохранительные органы после запуска фейерверка оцепили участок Красной площади в Москве.