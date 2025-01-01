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02:24, 1 января 2025Россия

Дворцовую площадь в Петербурге оцепили из-за подозрительного предмета

Часть Дворцовой площади в Петербурге оцепили из-за подозрительного предмета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге оцепили часть Дворцовой площади из-за найденного там подозрительного предмета. Об этом сообщает«Фонтанка».

«По предварительной информации, основанием стал обнаруженный подозрительный бесхозный пакет», — сообщило издание в 23:05. Спустя 26 минут после публикации об оцеплении стало известно, что ограничения сняли, а пакет убрали.

Ранее в Москве полицейские оцепили улицу Плещеева из-за похожего на противопехотную мину «Лепесток» предмета. Он лежал на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома.

25 декабря правоохранительные органы после запуска фейерверка оцепили участок Красной площади в Москве.

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