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16:10, 27 декабря 2024Силовые структуры

В Москве полиция оцепила улицу из-за похожего на противопехотную мину предмета

В Москве оцепили улицу из-за похожего на мину «Лепесток» предмета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве полицейские оцепили улицу Плещеева из-за похожего на противопехотную мину «Лепесток» предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, предмет лежал на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома. Сейчас на месте работают специалисты.

Ранее похожий на противопехотную мину предмет был найден на улице Хачатуряна в мае 2024 года. Вызванные на место саперы обследовали находку. Она лежала на на газоне между вторым и третьим подъездами дома №12. Позже взрывотехники подтвердили, что мина безопасна.

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