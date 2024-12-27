В Москве полиция оцепила улицу из-за похожего на противопехотную мину предмета

В Москве полицейские оцепили улицу Плещеева из-за похожего на противопехотную мину «Лепесток» предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, предмет лежал на домофоне в одном из подъездов многоквартирного дома. Сейчас на месте работают специалисты.
Ранее похожий на противопехотную мину предмет был найден на улице Хачатуряна в мае 2024 года. Вызванные на место саперы обследовали находку. Она лежала на на газоне между вторым и третьим подъездами дома №12. Позже взрывотехники подтвердили, что мина безопасна.