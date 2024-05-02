Похожий на мину предмет нашли у жилого дома в Москве

В Москве рядом с жилым домом обнаружили похожий на мину «Лепесток» предмет

В Москве рядом с жилым домом найден похожий на мину «Лепесток» предмет. Об этом сообщает РИА Новости.

К месту происшествия на улице Хачатуряна вызваны саперы, они обследуют находку. Подозрительный предмет, похожий на противопехотную мину, лежит на газоне между вторым и третьим подъездом дома №12, уточняет Baza.

Судя по опубликованной фотографии мина, скорее всего, учебная — на ней указана буква У.

27 марта сообщалось, что прохожие обнаружили гранату на асфальте в Москве. Предмет, похожий на ручную дымовую гранату, очевидцы нашли на улице Летчика Спирина. Они сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции.