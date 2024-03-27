В Москве прохожие обнаружили гранату на асфальте
Прохожие обнаружили гранату на асфальте на улице Летчика Спирина в Москве
Прохожие обнаружили гранату на асфальте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его информации, предмет, похожий на ручную дымовую гранату, очевидцы нашли на улице Летчика Спирина. Они сразу вызвали МЧС и сотрудников полиции.
Место происшествия огорожено по периметру, а улица перекрыта. Ожидается приезд саперов.
Ранее двое жителей Ростовской области обнаружили склад с боеприпасами в собственной кладовке многоквартирного дома. Нашедшие — отец и сын — сами передали все боеприпасы сотрудникам правоохранительных органов.