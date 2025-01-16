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08:50, 16 января 2025Экономика

В Японии приготовились к разрушительному землетрясению

NHK: Вероятность землетрясения магнитудой 8-9 к югу от Японии выросла до 80 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Chris Gallagher / Reuters

В Японии приготовились к мощному землетрясению — вероятность подземных толчков магнитудой 8-9 баллов резко выросла. Об этом предупредили в японской правительственной комиссии по исследованию сейсмической активности, сообщает NHK.

Вероятность такого землетрясения в ближайшие 30 лет специалисты оценивают в 80 процентов. По прогнозам, оно произойдет к юго-востоку от острова Хонсю в разломе Нанкай. Жертвами могут стать 323 тысячи человек.

В течение ближайших 40 лет вероятность такого стихийного бедствия увеличивается до 90 процентов, а в перспективе 50 лет — превышает 90 процентов. В последний раз разрушительное землетрясение магнитудой 8 в разломе Нанкай случилось 21 декабря 1946 года.

13 января рядом с юго-восточным побережьем острова Кюсю в Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, которое тоже считается мощным. Очаг залегал на глубине 30 километров под водой. Подземные толчки мощностью до пяти баллов ощущали жители всего Кюсю. Толчки слабее (до трех баллов) могли почувствовать на островах Сикоку и Хонсю, от города Хиросима до Осаки.

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