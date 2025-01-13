В Японии произошло мощное землетрясение

Рядом с островом Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Рядом с юго-восточным побережьем острова Кюсю в Японии зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного метеорологического агентства.

Землетрясение произошло в 21:19 по местному времени (15:19 мск). Очаг залегал на глубине 30 километров под водой. Подземные толчки мощностью до пяти баллов ощущали жители всего Кюсю. Толчки слабее (до трех баллов) могли почувствовать на островах Сикоку и Хонсю, от города Хиросима до Осаки.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Черном море у берегов Крыма. Эпицентр находился в 75 километрах на юго-восток от Керчи и в 60 километрах к югу от Тамани.