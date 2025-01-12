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19:37, 12 января 2025Экономика

Землетрясение произошло у берегов Крыма

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Черном море у берегов Крыма
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Землетрясение произошло в Черном море у берегов Крыма. Об этом сообщают специалисты Единой геофизической службы РАН.

Магнитуду подземных толчков оценили в 4,3. По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 17:49 по московскому времени в акватории Черного моря.

Эпицентр залегал на глубине 45 километров. Он находился в 75 километрах на юго-восток от Керчи и в 60 километрах к югу от Тамани, уточнили специалисты.

Днем ранее, 11 января, землетрясение зафиксировали в Сочи — его магнитуда достигала 3,5. Подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций в 04:47 по московскому времени.

В декабре 2024 года землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Его очаг залегал на глубине 57 километров.

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