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10:24, 16 января 2025Мир

Великобритания выделит Украине новую военную помощь

Премьер Великобритании Стармер объявит о новой военной помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время официального визита в Киев объявит о новой военной помощи Украине. Об этом говорится в документе на официальном сайте британского правительства.

«По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии», — указали на Даунинг-стрит, отметив, что в пакет войдут как поставки вооружений, так и финансовая помощь.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники разочаровались в Стармере во время его первого визита на Украину.

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