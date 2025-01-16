Великобритания выделит Украине новую военную помощь

Премьер Великобритании Стармер объявит о новой военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время официального визита в Киев объявит о новой военной помощи Украине. Об этом говорится в документе на официальном сайте британского правительства.

«По случаю подписания сегодня соглашения о партнерстве премьер-министр, как ожидается, объявит о новой поддержке Украины со стороны Британии», — указали на Даунинг-стрит, отметив, что в пакет войдут как поставки вооружений, так и финансовая помощь.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники разочаровались в Стармере во время его первого визита на Украину.