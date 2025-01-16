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18:12, 16 января 2025Силовые структуры

Военный суд отправил в тюрьму россиянина за одобряющие посты о Басаеве и Дудаеве

Петербуржец Богатищев получил 4 года за посты, одобряющие Басаева и Дудаева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам лишения свободы местного жителя Льва Богатищева за одобряющие посты о главаре боевиков Шамиле Басаеве и генерале Джохаре Дудаеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к террористической деятельности»). Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии общего режима.

Суд установил, что с 9 июня 2019 года по 30 октября 2020 года петербуржец публиковал на своей странице в соцсети посты, одобряющие и оправдывающиеся террористические действия Басаева и Дудаева.

Богатищев полностью признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях и выразил раскаяние в содеянном.

В декабре ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области 45-летнего и 34-летнего местных жителей по подозрению в оправдании террористических атак на Белгородскую и Брянскую области.

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