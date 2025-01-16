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03:56, 16 января 2025Из жизни

Врача армии США осудили за насилие над 41 пациентом

Stars and Stripes: Врача армии США осудили на 13 лет за насилие над 41 пациентом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Врача армии США Майкла Стокина приговорили к 13,6 года (164 месяца) тюрьмы за сексуальное насилие в отношении 41 пациента. Об этом сообщило издание Stars and Stripes.

По версии следствия, Стокин совершал сексуальное насилие под видом медицинской помощи на военной базе Льюис-Маккорд в Вашингтоне. Отмечается, что жертвы долгое время жили с полученными травмами. Кроме того, из 41 потерпевшего лишь 22 дали показания в суде.

Изначально врачу грозило до 250 лет тюрьмы, однако он согласился на сделку со следствием. Издание подчеркивает, что во время оглашения приговора 39-летний Стокин «не проявлял никаких эмоций».

«Майор Стокин взял на себя полную ответственность за свои действия и не оправдывался. Защита надеется и молится, что жертвы и майор Стокин наконец смогут исцелиться и продолжить жить дальше», — сказал адвокат врача Роберт Каповилья.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) столкнулось с массовыми жалобами на сексуальное насилие в агентстве. По данным телеканала CNN, некоторые американские должностные лица считают сексуальное насилие в ЦРУ «глубоко укоренившейся культурной проблемой».

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