Зеленский рассказал о просьбе к Фицо осудить Россию

Зеленский рассказал, что просил премьера Словакии Фицо осудить действия России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо говорил ему о необходимости осудить Россию. Его слова приводит портал Onet.

По его словам, при встрече с Фицо он провел параллель между покушением на словацкого политика и действиями России на Украине. Он рассказал, что спросил у Фицо, почему тот не простил человека, который в него стрелял. По словам Зеленского, говоря о военном конфликте, премьер-министр Словакии сказал, что «здесь еще нужно понять, где зло, а где нет». Зеленский же напомнил Фицо, что мировые лидеры, в том числе и украинский президент, осудили покушение на него.

Ранее Зеленский раскрыл возможный формат переговоров о завершении конфликта на Украине. По его словам, Киев хочет, чтобы на переговорах присутствовали представители Европы.