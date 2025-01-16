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10:53, 16 января 2025Из жизни

Женщина случайно купила жуткую рыбу «с человеческими зубами»

В Бразилии женщина случайно купила на обед рыбу-каторжника с необычными зубами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bloopityboop / Wikimedia

В Бразилии женщина отправилась в отпуск с семьей и случайно купила у рыбаков рыбу «с человеческими зубами». Об этом пишет Daily Star.

О странном существе предпринимательница Паула Морейра написала на своей странице в социальной сети. Она рассказала, что отдыхала с родными на юго-востоке страны и купила на обед трех рыб у местных рыбаков на пляже. Когда женщина выложила рыбу на гриль, выяснилось, что зубы одной из них очень похожи на человеческие. Морейра запечатлела жуткое существо на камеру телефона. «Ну и зубы. Как будто вставная челюсть. Да вы посмотрите! Они выглядят как человеческие, серьезно», — говорит она за кадром.

Позже выяснилось, что Морейре продали рыбу вида Archosargus probatocephalus, которых называют овцеголовами, или рыбами-каторжниками из-за полосатой окраски. Как пояснил морской биолог Жуан Гаспарани, крупные зубы, похожие на человеческие, развились у этих рыб в ходе эволюции, так как они питаются моллюсками и даже способны добывать мидий из раковин.

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Морейра призналась, что так и не смогла съесть овцеголова, потому что он «напоминал ей человека».

Ранее в США рыболов из штата Мэриленд поймал загадочную рыбу с «человеческими зубами». Выяснилось, что мужчине попался красный паку.

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