17 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

17 января в мире отмечают День наставничества и День детских изобретений. У православных сегодня предпразднство Богоявления и День памяти 70 апостолов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 17 января 2025 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь нacтaвничecтвa

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Впервые праздник, посвященный людям, которые помогают другим обретать новые знания и навыки, был отмечен в 2017 году. Дата приурочена ко дню рождения известного боксера и активного общественного деятеля Мухаммеда Али. Признанный основателем современного бокса, он был наставником и примером для многих молодых спортсменов.

День детских изобретений

Праздник приурочен ко дню рождения американского ученого и политика Бенджамина Франклина, который в возрасте 12 лет создал из деревянных дощечек первые в мире ласты для плавания.

В этот день вспоминают и других людей, которые будучи детьми, создали изобретения, ставшие популярными во всем мире. Например: Луи Брайль в 15-летнем возрасте придумал рельефно-точечный шрифт для незрячих и слабовидящих людей, позже названный в его честь, а Фрэнк Эпперсон изобрел фруктовый лед, когда ему было всего 11.

Фотография : woodpencil / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 17 января

Дeнь нapушeния нoвoгoдниx oбeщaний;

День молочных продуктов в Таиланде;

День острова Менорка в Испании.

Какой церковный праздник сегодня

Собор 70 апостолов

Согласно преданию, после Воскресения Христа 70 его последователей (не считая апостолов из 12 и апостола Павла) разошлись по разным странам, чтобы проповедовать Евангелие. Некоторые из них сопровождали ближайших учеников Мессии, например евангелист Марк был учеником апостола Петра, а евангелист Лука был сподвижником святого Павла. За преданность вере и стремление обратить ко Христу как можно больше людей, многие апостолы приняли мученичество от язычников и еретиков.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 января

Предпразднство Богоявления;

Богоявления; День памяти преподобного Феоктиста Кукумского;

День памяти святителя Евстафия I;

День памяти преподобного Ахилы Печерского;

День памяти преподобномученика Зосимы Киликийского.

Приметы на 17 января

На Руси 17 января подходили к концу Святки. В это время завершались все святочные посиделки и развлечения, а девушки заканчивали гадать.

Если напиться в этот день спиртного — нечисть захватит разум.

Упоминать вслух нечистую силу — значит, привлечь ее внимание.

Беременным женщинам не стоит сегодня общаться с незнакомцами — в их обличии может быть бес, который навредит ребенку.

Кто родился 17 января

Зои Дешанель (45 лет)

Американская актриса и певица. Популярность ей принесли роли в фильмах: «500 дней лета», «Всегда говори "да"», «Явление», «Рок на Востоке» и «Мост в Терабитию». Кроме актерской карьеры, Зои активно занимается музыкой и выступает в составе группы She & Him.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Один из самых популярных комедийных актеров в мире, обладающий неповторимой мимикой и пластичностью. Широкому зрителю Джим Керри знаком по фильмам «Маска»,«Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Брюс всемогущий», «Шоу Трумана» и сериалу «Эйс Вентура».

Кто еще родился 17 января