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15:21, 17 января 2025Ценности

Бальдони обвинил Лайвли в травле из-за размера носа на фоне обвинений в домогательствах

Бальдони обвинил Лайвли в травле на площадке после обвинений в домогательствах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CAP / PLF / Globallookpress.com

Американский актер и режиссер Джастин Бальдони упрекнул актрису Блейк Лайвли в травле на фоне ее обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Page Six.

Знаменитость подал встречный иск к Лайвли, которая ранее обвинила коллегу в харассменте на съемочной площадке. В иске на сумму 400 миллионов долларов утверждается, что актриса неоднократно критиковала размер носа Бальдони и рекомендовала ему сделать пластическую операцию. По словам режиссера, все комментарии Лайвли записаны на видео.

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При этом в иске Бальдони напомнил, что ранее публично выражал неуверенность в себе и говорил о комплексах в одном из выпусков своего подкаста Man Enough.

В декабре Бальдони лишили премии «Голоса солидарности» после обвинений в домогательствах.

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