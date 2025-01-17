Бальдони обвинил Лайвли в травле из-за размера носа на фоне обвинений в домогательствах

Американский актер и режиссер Джастин Бальдони упрекнул актрису Блейк Лайвли в травле на фоне ее обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Page Six.
Знаменитость подал встречный иск к Лайвли, которая ранее обвинила коллегу в харассменте на съемочной площадке. В иске на сумму 400 миллионов долларов утверждается, что актриса неоднократно критиковала размер носа Бальдони и рекомендовала ему сделать пластическую операцию. По словам режиссера, все комментарии Лайвли записаны на видео.
При этом в иске Бальдони напомнил, что ранее публично выражал неуверенность в себе и говорил о комплексах в одном из выпусков своего подкаста Man Enough.
В декабре Бальдони лишили премии «Голоса солидарности» после обвинений в домогательствах.