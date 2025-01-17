Байден перепутал атаку ХАМАС на Израиль с терактами 11 сентября

Байден перепутал атаку на Израиль 7 октября с терактами 11 сентября 2001 года

Действующий президент США Джо Байден перепутал атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Ошибку американский лидер допустил в интервью телеканалу MSNBC.

Байден оговорился, когда рассказывал, как впервые поднял тему бомбежек Израилем гражданских объектов в секторе Газа в беседе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Первый раз, когда я обсуждал бомбежку гражданских объектов, был, когда я поехал туда после событий 11 сентября, после кровопролития, которое произошло», — сказал политик.

Глава Белого дома также рассказал, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев в 2023 году. Он подчеркнул, что не думал, что Москва может попробовать «свести счеты» с американским президентом. При этом страх перед «радикальными элементами» в Киеве заставил его взять с собой в поездку «лучших людей».