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09:46, 17 января 2025Мир

Байден рассказал о страхе покушения во время визита на Украину

Байден заявил, что опасался покушения во время визита в Киев в 2023 году
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий президент США Джо Байден опасался покушения во время необъявленного визита в Киев в 2023 году. Об этом американский лидер заявил в интервью MSNBC.

«Я беспокоился, что радикальные элементы на Украине, которые находились под контролем русских или сотрудничали с ними, могут попробовать сделать это», — рассказал Байден.

Он подчеркнул, что не думал, что Москва может попробовать «свести счеты» с американским президентом. При этом страх перед «радикальными элементами» в Киеве заставил его взять с собой в поездку «лучших людей».

20 февраля 2023 года Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время встречи он выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи.

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