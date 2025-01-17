Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

Челябинцев на неделю оставили без тепла из-за фекально-кипяточного потопа

В Челябинске подвал дома уже неделю заливает кипятком и канализацией. Справляться с последствиями авариями жильцам приходится самостоятельно, пишет 74.ru.

Фекально-кипяточный потоп в многоэтажке по улице Вагнера продолжается уже неделю: сначала из-за переполненных колодцев все стоки устремились в подвал, следом прорвало трубы отопления. Аварийные службы на вызове не приезжают, поэтому чистить колодцы жильцам остается самим. Укротить зловонные потоки челябинцам не удается, за неделю вода в подвале поднялась на метр. Все это время в ряде квартир отсутствует тепло. В управлении ЖКХ пообещали взять дом под контроль, жалоба направлена также в администрацию.

В другом российском городе, Ярославле, собственники вынуждены терпеть потопы последние 30 лет. Кровля буквально изрешечена — дом заливает в любой дождь и оттепель, а с морозами лестничные площадки покрываются коркой льда. Добиться помощи чиновников жильцы не могут.