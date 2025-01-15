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16:14, 15 января 2025Экономика

Россияне обратились к властям по поводу 30-летнего потопа в доме

Жители Ярославля пожаловались на 30-летний потоп в доме
Виктория Клабукова

Фото: Сайганов Александр / Фотобанк Лори

В Ярославле жилой дом затапливает на протяжении 30 лет. Справиться с проблемой не помогают и жалобы властям, пишет «ЯрНьюс».

Добиться помощи чиновников не могут жильцы дома по улице Пирогова. Кровля буквально изрешечена — дом заливает в любой дождь и оттепель, а с морозами лестничные площадки покрываются коркой льда. «Уже который год наш дом тонет. В дожди, зимой вот началось из-за погоды теплой, когда снег и лед начали таять. Сейчас начнутся заморозки и наш подъезд превратится в каток», — сетуют горожане. Потоп продолжается уже три десятилетия. «Мне 30 лет, я живу там с детства, и каждый год одна и та же проблема», — поделился один из квартировладельцев.

Обращения в районную администрацию и мэрию ни к чему не привели. Препятствием оказался непосредственный способ управления домом: с 2015 года жильцы не оплачивают содержание и текущий ремонт, а решение о капремонте выносят власти. Вариант с признанием дома аварийным пока только обсуждается. Капремонт кровли, по словам администрации, запланирован на 2026–2028 годы. Тем временем собственникам приходится самим заделывать дыры, в дело, по их словам, порой идет даже монтажная пена. Местные жители надеются, что внимание на заболоченный дом обратит губернатор.

Ранее на «бассейн» в подвале дома пожаловались красноярцы. Городскую многоэтажку заливает в течение месяца: появилась плесень, развелись насекомые, вверх по этажам побежали крысы. Затапливает и соседние гаражи, некоторые их них уже начали проседать. Вся округа превратилась в каток.

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