Депутат Рады отстоял право выступать в суде на русском языке

Депутат Рады Дубинский сообщил, что отстоял право выступать в суде на русском

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в ходе судебного заседания в Киеве отстоял право выступать на русском языке, сославшись на конституцию Украины. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, трое судей — Андрей Дрыга, Елена Ситайло и Василий Полосенко — пыталась запретить ему выступление на русском языке. «Пришлось подучить невежд нормам конституции», — написал Дубинский.

Отмечается, что депутат Рады сослался на статью 10 статью конституции, согласно которой граждане имеют право выступать в суде как на русском, так и на украинском языке.

Дубинский также предложил судьям воспользоваться услугами переводчика, если они не понимают его речь. После двухминутного совещания судьи согласились слушать выступление Дубинского на русском языке.

