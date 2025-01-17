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21:16, 17 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады отстоял право выступать в суде на русском языке

Депутат Рады Дубинский сообщил, что отстоял право выступать в суде на русском
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в ходе судебного заседания в Киеве отстоял право выступать на русском языке, сославшись на конституцию Украины. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, трое судей — Андрей Дрыга, Елена Ситайло и Василий Полосенко — пыталась запретить ему выступление на русском языке. «Пришлось подучить невежд нормам конституции», — написал Дубинский.

Отмечается, что депутат Рады сослался на статью 10 статью конституции, согласно которой граждане имеют право выступать в суде как на русском, так и на украинском языке.

Дубинский также предложил судьям воспользоваться услугами переводчика, если они не понимают его речь. После двухминутного совещания судьи согласились слушать выступление Дубинского на русском языке.

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