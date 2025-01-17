Депутат Рады доказал законность выступления на русском языке в украинском суде

Депутат Рады Дубинский доказал законность выступления на русском языке в суде

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, доказал законность выступления на русском языке в украинском суде. Видео с заседания парламентарий опубликовал на своем YouTube-канале.

Свою речь в зале суда Дубинский начал на русском языке, после чего его остановил судья и потребовал перейти на украинский язык. Однако депутат наотрез отказался, сославшись на конституцию.

«Вы можете вести судопроизводство на том языке, на котором вы хотите. (...) Я буду выступать на том языке, на котором мне удобно. Вы не понимаете русский — возьмите переводчика. (...) Вы не можете мне это запретить. Если вы этого не знаете, подучите конституцию», — добавил нардеп.

После обсуждения данной ситуации судьи разрешили Дубинскому выступать на русском языке.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил переход президента Украины Владимира Зеленского на русский мат во время записи интервью для американского блогера Лекса Фридмана. По его словам, это свидетельствует о тяжелом положении Вооруженных сил Украины на фронте.