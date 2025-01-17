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08:11, 17 января 2025Интернет и СМИ

Девушка зашла в интернет и случайно узнала неожиданную правду о возлюбленном

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как зашла в интернет и случайно узнала неожиданную правду о возлюбленном. Девушка узнала об измене парня благодаря посту его любовницы на платформе.

Автор поста написала, что однажды она увидела на Reddit пост, в котором упоминалась история, схожая с ее жизнью. Тогда она решила просмотреть профиль автора публикации, после чего выяснилось, что аккаунт принадлежал лучшей подруге ее бойфренда.

После перехода на страницу подруги парня девушка обнаружила публикацию, в которой она рассказала о любви к лучшему другу, об их свиданиях. «Она также изложила свои планы на переезд в нашу квартиру — ту, за которую я платила арендную плату, а не он», — отметила рассказчица. Девушка добавила, что поговорила об этом с подругой возлюбленного, и она подтвердила, что аккаунт принадлежит ей. Героиня истории рассказала, что решила расстаться с парнем, узнав о его неверности.

В комментариях многие удивились тому, что рассказчице удалось узнать об измене возлюбленного благодаря Reddit. Другие же отметили, что в целях конфиденциальности пишут посты на платформе с одноразовых аккаунтов.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил возлюбленной спустя годы после того, как поймал ее на измене. Многие комментаторы похвалили поступок мужчины.

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