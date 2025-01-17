Грабитель попытался сжечь поддельное удостоверение полицейского во время штурма Росгвардии

В Москве росгвардейцы задержали троих грабителей-лжеправоохранителей

В Москве росгвардейцы задержали троих ранее судимых мужчин в возрасте от 28 до 33 лет, которые выдали себя за силовиков и ограбили квартиру на улице Академика Янгеля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время задержания один из злоумышленников пытался сжечь поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, но огонь быстро потушили. Возбуждено уголовное дело.

Фигуранты ворвались в квартиру к потерпевшему, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая, они забрали у него телефон и банковские карты. Далее через мобильный банк злоумышленники похитили 450 тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 26-летний сотрудник продуктового магазина, который избил 32-летнего вора до разрыва селезенки.

