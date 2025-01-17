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18:03, 17 января 2025Россия

Минобороны опубликовало кадры из освобожденных населенных пунктов в Курской области

Минобороны показало кадры из освобожденных населенных пунктов в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны показало кадры из двух освобожденных населенных пунктов в Курской области — Леонидово и Александрия. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах — полностью разрушенные дома, выжженная земля и перекопанные лесопосадки. Кроме того, в населенных пунктах брошена техника — в их числе бронетранспортеры Bradley и Marder, видно на опубликованном видео.

Как рассказал командир десантно-штурмового батальона с позывным Мастер, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на позиции иностранных наемников. При взятии населенных пунктов под контроль российские военные пленили их, а затем передали спецслужбам.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями российской территории.

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