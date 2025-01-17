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12:20, 17 января 2025Россия

Минобороны сообщило о попытке прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны: части ВСУ хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотели вырваться из зоны блокирования в Курской области. Сообщение Минобороны России передает ТАСС.

По данным военного ведомства, украинские войска попытались совершить прорыв в направлении населенного пункта Бердин. На их пути оказались военнослужащие Воздушно-десантных войск и бойцы спецназа «Ахмат».

Попытка контратаки ВСУ была сорвана. При этом противник понес значительные потери, подчеркнули в Минобороны.

17 января стало известно о переброске резервов ВСУ в Курскую область. В Госдуме предположили, что Киеву необходимо сохранить свое присутствие на российской территории для усиления переговорной позиции. «Их задача — продемонстрировать дееспособность ВСУ, с одной стороны. С другой стороны, они считают, что Курская область — это разменная монета», — рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

ЖЗЛ
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