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07:36, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине придумали способ оставить семьи погибших бойцов ВСУ без выплат

Украинский пленный заявил, что ВСУ сжигают погибших, чтобы не платить их семьям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Киевские власти придумали сжигать тела погибший бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не платить компенсации их семьям рассказал РИА Новости пленный украинский пограничник.

«Очень много раненых, еще больше убитых. Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные. Сжигают трупы, чтобы не платить семьям погибших», — заявил он.

Кроме того, по его словам, сжигают также и тела иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на Украине.

Ранее пленный пограничник Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о лудомании среди офицеров украинской армии. Он уточнил, что его командир занимал у людей большие суммы денег, играя в казино на телефоне. По его словам, лейтенанта перевели на другое направление, а деньги он людям так и не отдал.

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