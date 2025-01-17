Небензя: Зеленский всеми силами пытается доказать способность ВСУ воевать

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим партнерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще могут воевать. Его слова приводит РИА Новости.

На заседании Совбеза по Украине Небензя объяснил действия Зеленского на фронте и подчеркнул, что он пытается доказать способность ВСУ воевать. «Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области участвуют около 60 тысяч солдат. Он также заверил, что западные союзники были заранее проинформированы о планах властей республики начать наступление в российском регионе.