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21:06, 17 января 2025Бывший СССР

Офис Зеленского уличили в планах зачистить политическое поле при смене власти в США

«Страна.ua»: Киев хочет зачистить политическое поле при смене власти в США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет зачистить политическое поле во время смены власти в США. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, Киев намерен «зачистить целый пласт» украинских грантовых активистов, связанных с западными структурами.

«Также в планах у ОП основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью (...). Влияние Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины Зеленского — прим. «Ленты.ру») за годы войны на эти структуры серьезно выросло, однако они все же сохраняют свою "параллельную подчиненность" и Западу», — говорится в публикации.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве ждут очень скорую встречу Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам политика, планируется, что в ее ходе стороны обсудят окончание конфликта на Украине.

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