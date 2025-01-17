Офис Зеленского уличили в планах зачистить политическое поле при смене власти в США

«Страна.ua»: Киев хочет зачистить политическое поле при смене власти в США

Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет зачистить политическое поле во время смены власти в США. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, Киев намерен «зачистить целый пласт» украинских грантовых активистов, связанных с западными структурами.

«Также в планах у ОП основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью (...). Влияние Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины Зеленского — прим. «Ленты.ру») за годы войны на эти структуры серьезно выросло, однако они все же сохраняют свою "параллельную подчиненность" и Западу», — говорится в публикации.

Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве ждут очень скорую встречу Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам политика, планируется, что в ее ходе стороны обсудят окончание конфликта на Украине.