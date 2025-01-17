Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

Около тысячи школьников Томской области отправят на военно-учебные сборы

Около тысячи школьников Томской области решили направить на военно-учебные сборы. Об этом сообщили в администрации российского региона.

Как уточнили в обладминистрации, 900 подростков отправят на сборы в течение 2025 года — по 40 человек в неделю. Там они изучат размещение и быт военнослужащих, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.

«Программа сборов включает теоретические занятия и практические тренировки», — отметили чиновники.

Ранее сообщалось, что учеников девятого класса школы на Сахалине научили выживать в зоне специальной военной операции (СВО). Занятие для них провел участник боевых действий.