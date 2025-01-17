Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 17 января 2025Россия

Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

Около тысячи школьников Томской области отправят на военно-учебные сборы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Около тысячи школьников Томской области решили направить на военно-учебные сборы. Об этом сообщили в администрации российского региона.

Как уточнили в обладминистрации, 900 подростков отправят на сборы в течение 2025 года — по 40 человек в неделю. Там они изучат размещение и быт военнослужащих, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.

«Программа сборов включает теоретические занятия и практические тренировки», — отметили чиновники.

Ранее сообщалось, что учеников девятого класса школы на Сахалине научили выживать в зоне специальной военной операции (СВО). Занятие для них провел участник боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

      Глава европейской страны призвал снять санкции с России

      Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству

      Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

      В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

      В российском регионе женщину осудят за расправу над своими детьми

      В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

      Раскрыты возможности «умного» прицела от «Калашникова»

      Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

      В ВСУ сообщили об уничтожении украинских позиций под Покровском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше