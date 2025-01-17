Осужденный за коррупцию экс-генерал захотел отправиться на СВО

«Ъ»: Осужденный за коррупцию командующий армией ПВО Огиенко отправится на СВО

Бывший командир 1-й армии ПВО-ПРО Константин Огиенко, которого приговорили к восьми годам колонии и лишили звания генерал-майора, решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — рассказал адвокат Игорь Вагин о планах осужденного за коррупцию Огиенко. По его словам, на новом месте службы должны учесть многолетний опыт работы бывшего генерала в ПВО и на командных должностях.

Вагин отметил, что причастность Огиенко не была доказана ни в ходе предварительного, ни в ходе судебного следствия. Несмотря на то что бывший генерал не признал вину, обжаловать приговор он не станет, поскольку решил уйти на СВО. Вагин подчеркнул, что Огиенко до ареста участвовал в операции, защищая Москву и другие российские регионы от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха.

В 2023 году Огиенко арестовали по делу о получении взятки. По данным следствия, командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению Огиенко организовал получение взятки для передачи земель оборонного назначения гражданской организации. Офицеры планировали получить 30 миллионов рублей, но получили только 500 тысяч.