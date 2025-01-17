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21:21, 17 января 2025Спорт

Появились новые подробности о скандальном рейсе Нурмагомедова в США

Менеджер Абдель-Азиз отговаривал Нурмагомедова пользоваться Frontier Airlines
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу TMZ Sports рассказал, что отговаривал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова пользоваться услугами авиакомпании Frontier Airlines.

Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов полетел скандальным рейсом, так как не хотел обижать друга, купившего ему билеты. Он призвал авиакомпанию Frontier Airlines принести извинения бойцу и назвал ее дерьмовой.

Ранее об инциденте высказался Нурмагомедов. Он отметил, что стюардесса общалась с ним в грубой форме, но он сделал все, чтобы не поддаваться на провокацию.

12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.

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