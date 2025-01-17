Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 17 января 2025Мир

Путин раскрыл способ соблюдения баланса сил на Ближнем Востоке

Путин: Нельзя подменять Устав ООН какими-то правилами, которых никто не видел
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Нельзя подменять Устав Организации Объединенных Наций какими-то «правилами», которых никто не видел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, для соблюдения баланса сил на Ближнем Востоке необходимо опираться на Устав ООН.

«И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах (...) и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является прорывным. Президент отметил, что соглашение направлено на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития Тегерана и Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал прорывным новый договор с Ираном

      Турист шлепнул по ягодице девушку и оправдался фразой «не сделал ничего противозаконного»

      В российском регионе задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейских

      В Германии рассказали о «загадочном ЗРК» Киева

      Вдова Градского потребовала миллионную компенсацию за потоп в квартире

      На Украине полицейские разогнались до 180 километров в час ради мобилизации мужчины

      «Локомотив» подготовил исследование интервью Дзюбы на 50 страницах для РФС

      Трампа назвали задирой

      Российские студенты назвали главный профессиональный навык

      Влияние инаугурации Трампа на курс рубля оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше