Путин раскрыл способ соблюдения баланса сил на Ближнем Востоке

Путин: Нельзя подменять Устав ООН какими-то правилами, которых никто не видел

Нельзя подменять Устав Организации Объединенных Наций какими-то «правилами», которых никто не видел. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, для соблюдения баланса сил на Ближнем Востоке необходимо опираться на Устав ООН.

«И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах (...) и не подменять Устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном является прорывным. Президент отметил, что соглашение направлено на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития Тегерана и Москвы.