Российский блогер снял дом на Airbnb и описал его фразой «ужасные матрасы и грязные окна»

Российский тревел-блогер снял дом на сервисе аренды Airbnb и описал его фразой «ужасные матрасы и грязные окна». Своим опытом он поделился на странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина опубликовал ролик, в котором сначала показал фото дома в приложении сервиса, а потом его реальное состояние. Оказалось, что полы были сильно поцарапаны, а окна загрязнены, как и стены душевой. Однако на этом разочарования не закончились: автор видео пожаловался на ужасные матрасы.

«Лежа на них, ты чувствуешь пружины. Спать было нереально. Я уверен, что на этом поцарапанном полу и то удобнее», — заключил он.

Ранее двое туристов сняли дом через Airbnb и описали его фразой «описались от смеха» из-за отсутствия важной детали. 24-летняя Рэйчел Вигмор и 26-летний Джейкоб Уайлс приехали в британский город Хейлшем из Лондона на свадьбу брата.