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19:04, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине полицейские разогнались до 180 километров в час ради мобилизации мужчины

На Украине полиция разогналась до 180 километров в час ради мобилизации мужчины
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине полицейские устроили автомобильную погоню за мужчиной ради его мобилизации и разогнались до скорости 180 километров в час. Инцидент произошел в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Полицейские остановили водителя на дорожной станции, оказалось, что он в розыске за нарушение правил воинского учета. Вызвали [сотрудников] ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Тогда украинец попытался сбежать от правоохранителей, которые в свою очередь решили догнать уклониста на служебной машине. Задержать мужчину сотрудникам одесской полиции удалось позднее в районе населенного пункта Нерубайское.

Ранее стало известно о продлении на Украине мобилизации до российского Дня Победы 9 мая. Информацию об этом подтвердил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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