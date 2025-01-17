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19:39, 17 января 2025Мир

Трамп высказался о запрете TikTok в США

Трамп заявил, что окончательное решение по запрету TikTok в США будет за ним
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по запрету приложения TikTok на территории США будет за ним. Об этом политик сообщил CNN.

«В конечном итоге все зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь сделать», — отметил республиканец.

Он добавил, что Конгресс США предоставил ему право принять решение по этому вопросу, несмотря на поддержку Верховным судом закона о запрете TikTok.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем. Политик рассказал, что обсудил со своим китайским коллегой запрет TikTok в США, а также вопросы торгового баланса и распространения фентанила.

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