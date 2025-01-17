Учительницу отстранили от преподавания за секс с учеником

В Великобритании 37-летнюю учительницу лишили профессии за совращение ученика

В Великобритании учительницу пожизненно отстранили от преподавания за совращение ученика. Об этом сообщает The Cornish Times.

Профессии лишилась 37-летняя Люси Лапторн из графства Корнуолл. Во время заседания агентства по контролю за обучением женщина полностью признала вину, сообщив, что несколько раз занималась сексом с учеником. Она признала, что ее поведение было «преступным и непростительным», добавив, что глубоко раскаивается.

По мнению участников комиссии, в реальности «ее заставили задуматься о своем преступном поведении только после того, как другие ученики сообщили о нем». Агентство пришло к выводу, что Лапторн может совершить подобный проступок снова.

Бывшей учительнице на неопределенный срок запретили преподавать в школах, колледжах и других учебных заведениях. Также ей запрещено подавать прошения о снятии запрета.

Других подробностей о незаконной деятельности Лапторн не приводится. Также неизвестно, была ли она привлечена к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в США учительница совратила школьника, 15 раз занялась с ним сексом у себя дома и избежала тюрьмы. Женщину приговорили к домашнему заключению.

