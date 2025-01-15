Учительница 15 раз занялась сексом с учеником у себя дома и избежала тюрьмы

Учительница из США совратила школьника и получила год домашнего заключения

В США учительница из штата Западная Вирджиния, которая совратила школьника и 15 раз занялась с ним сексом у себя дома, избежала тюрьмы. Об этом сообщает WBOY-TV.

Кортни Рэнкин из города Бриджпорт, округ Харрисон, взяли под стражу 24 мая и обвинили в совращении 17-летнего юноши. По словам пострадавшего, женщина начала близко общаться с ним в школе, а позже пригласила к себе домой и занялась с ним сексом. Такие встречи, по словам ученика, повторялись еще 10-15 раз.

В октябре Рэнкин признала себя виновной и полностью раскаялась. 14 человек предоставили суду ее положительные характеристики. В поддержку Рэнкин выступили также ее врач, мать и бывший коллега. В понедельник, 13 января, женщину приговорили к домашнему заключению на срок от одного до пяти лет и штрафу в размере одной тысячи долларов. Кроме того, каждую неделю заключения она должна будет отрабатывать по 20 часов общественных работ. Рэнкин пожизненно внесут в список лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности.

Мягкий приговор был также обусловлен тем, что по данным дополнительного расследования, Рэнкин «вряд ли совершит повторное преступление» и не представляет опасности для общества. Суд также учел, что женщина подвергалась домашнему насилию в прошлом, и ей диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

При этом суд не учел выступления матери пострадавшего, которая требовала для Рэнкин максимального срока.

Ранее в США арестовали пожилую учительницу из штата Флорида, которая показала школьникам свои фото в голом виде. Задержанная преподавала в начальной школе.