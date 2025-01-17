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10:53, 17 января 2025Бывший СССР

В Эстонии предложили исключить категорию неграждан в течение 10-15 лет

Министр образования Эстонии Каллас: в стране не должно остаться неграждан
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Кристина Каллас

Кристина Каллас. Фото: Metsavend / Wikipedia

Министр образования Эстонии Кристина Каллас заявила, что в течение ближайших 10-15 лет в стране не должно остаться людей без гражданства. Ее слова передает ERR.

«Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством», — заявила Каллас.

По ее словам, это важная цель, к которой должно стремиться государство, предпринимая решительные шаги. Категория людей без паспорта, как отметила Каллас, была создана как временное решение после получения независимости.

Ранее эстонская партия Isamaa «Отечество» инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил о предложении полностью закрыть границу с Россией и обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарве.

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