В Эстонии предложили исключить категорию неграждан в течение 10-15 лет

Министр образования Эстонии Каллас: в стране не должно остаться неграждан

Министр образования Эстонии Кристина Каллас заявила, что в течение ближайших 10-15 лет в стране не должно остаться людей без гражданства. Ее слова передает ERR.

«Нам важно начать решать этот вопрос. В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством», — заявила Каллас.

По ее словам, это важная цель, к которой должно стремиться государство, предпринимая решительные шаги. Категория людей без паспорта, как отметила Каллас, была создана как временное решение после получения независимости.

Ранее эстонская партия Isamaa «Отечество» инициировала законопроект о закрытии границы страны с Россией. Лидер партии Урмас Рейнсалу заявил о предложении полностью закрыть границу с Россией и обвинил российских пограничников в якобы снятии пограничных буев на реке Нарве.