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19:07, 17 января 2025Наука и техника

В Германии рассказали о «загадочном ЗРК» Киева

Defence Network: Лондон передал Киеву ЗРК Gravehawk с авиационными ракетами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Gravehawk, который Великобритания передала Киеву, сможет использовать серийные ракеты класса «воздух-воздух». Особенности системы раскрыло немецкое издание Defence Network.

Отмечается, что два ЗРК уже испытали на Украине, а еще 15 единиц Лондон планирует передать в рамках пакета военной помощи. Gravehawk разработали британские специалисты. ЗРК на шасси трехосного грузовика SupaCat HMT использует серийные авиационные ракеты малой дальности вместо специализированных зенитных ракет.

Ранее в сети появилось видео, демонстрирующее загадочный ЗРК на шасси грузовика с ракетами AIM-132 ASRAAM на территории Украины. Считается, что в дальнейшем ЗРК Gravehawk будет использовать имеющиеся в распоряжении Киева авиационные ракеты Р-73.

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«Эта дешевая система предназначена для борьбы с роями беспилотников, которые являются одной из основных угроз нынешней войны», — пишет издание.

В декабре появились фотографии ЗРК «Оса-АКМ» Вооруженных сил Украины, который вооружили ракетами Р-73 из-за дефицита стандартных боеприпасов. Дальность ракеты при стрельбе с земли оценивают в 10-15 километров.

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