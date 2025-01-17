Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 17 января 2025Мир

В Кремле оценили возможные перемены в санкционной политике при Трампе

Песков: не стоит ждать коренных изменений в санкционной политике США при Трампе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Marco Bello / Reuters

Не стоит ждать коренных изменений в санкционной политике США относительно России при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление выдвинутого Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, высказавшегося за ужесточение санкций против России и ее нефтяного сектора.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. Песков добавил, что российская сторона в настоящее время анализирует ситуацию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

      Глава европейской страны призвал снять санкции с России

      Грузия предложила Армении и Азербайджану инициативу по сотрудничеству

      Около тысячи российских школьников решили направить на военно-учебные сборы

      В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

      В российском регионе женщину осудят за расправу над своими детьми

      В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

      Раскрыты возможности «умного» прицела от «Калашникова»

      Укравший 168 миллионов рублей из ячеек депозитария в российском городе попался полиции

      В ВСУ сообщили об уничтожении украинских позиций под Покровском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше