В Кремле оценили возможные перемены в санкционной политике при Трампе

Песков: не стоит ждать коренных изменений в санкционной политике США при Трампе

Не стоит ждать коренных изменений в санкционной политике США относительно России при избранном президенте Дональде Трампе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление выдвинутого Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, высказавшегося за ужесточение санкций против России и ее нефтяного сектора.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия готовит ответ на американские санкции против нефтяной отрасли, который будет соответствовать интересам Москвы. Песков добавил, что российская сторона в настоящее время анализирует ситуацию.