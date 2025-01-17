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19:46, 17 января 2025Бывший СССР

В Одессе решили переименовать дерево

Власти Одессы решили переименовать дерево, названное в честь Пушкина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Думская. Одесса.»

Власти Одессы решили переименовать дерево, названное в честь русского поэта Александра Пушкина. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«"Пушкинский платан", растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики», — сказано в публикации.

Дерево переименуют в «Западный платан», уточняет издание. При этом отмечается, что название «Пушкинский платан» не является официальным. Поэтому дерево не может быть официально переименовано.

Ранее в Одессе демонтировали памятник исполнителю и поэту Владимиру Высоцкому. Монумент находился около киностудии.

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