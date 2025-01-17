В отношении бывшего ректора БФУ и его заместителя возбудили новое уголовное дело

Следователи завели еще одно уголовное дело в отношении экс-ректора БФУ Федорова

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной. Об этом сообщает ТАСС.

Новое дело завели по статье 160 («Присвоение и растрата денежных средств») УК РФ, потому что во время расследования правоохранители обнаружили дополнительный эпизод преступной деятельности фигурантов. Их уголовные дела объединены в одно производство.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что своими действиями Федоров и Мялкина причинили ущерб БФУ на сумму 40,9 миллиона рублей.

Федоров и его заместитель были задержаны 8 июля 2024 года. По версии следствия, обвиняемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчиненных.

