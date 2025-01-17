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00:59, 17 января 2025Россия

В России указали на признание Трампом других проблем помимо кризиса на Украине

Обозреватель Дризе: Трамп признает другие проблемы помимо кризиса на Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп, в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена, признает другие мировые проблемы помимо кризиса на Украине. Об этом заявил политический обозреватель Дмитрий Дризе, передает «Коммерсантъ».

«Главное состоит в том, что, в отличие от администрации Байдена, Трамп дает понять, что кроме Украины есть много других проблем в мире, которые нужно решать», — подчеркнул эксперт.

Дризе указал, что у команды Дональда Трампа нет конкретного плана действий относительно конфликта на Украине.

Ранее советники избранного президента США признали, что конфликт на Украине не решится за сутки, а на его урегулирование могут уйти месяцы.

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