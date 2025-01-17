В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает практику коммерциализации христианских праздников. Об этом сообщил Life.ru руководитель отдела по внешним коммуникациям РПЦ Вахтанг Кипшидзе.
Так он прокомментировал сообщения о появлении в Подмосковье платных прорубей. Один из загородных клубов предложил желающим крещенскую программу в стиле «комфорт-люкс» с казачьим хором.
Церковь не поддерживает подобных мероприятий, однако не может препятствовать их проведению, сказал Кипшидзе. Он отметил, что участвующие в таких акциях рискуют забыть об их религиозной составляющей. «Доведенная до абсурда коммертизация церковного праздника никакой духовной пользы принести не может», — заключил он.
Православные христиане отмечают Крещение 19 января.
Ранее москвичам рассказали, что в 2025 году крещенских морозов не будет. Согласно прогнозам, в крещенскую ночь в столице ожидается от нуля до минус двух градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов. Она может стать одной из самых теплых в истории наблюдений.