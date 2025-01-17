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12:06, 17 января 2025Россия

В РПЦ высказались об открытии платных прорубей на Крещение

В РПЦ выступили против коммерциализации христианских праздников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Русская православная церковь (РПЦ) не поддерживает практику коммерциализации христианских праздников. Об этом сообщил Life.ru руководитель отдела по внешним коммуникациям РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

Так он прокомментировал сообщения о появлении в Подмосковье платных прорубей. Один из загородных клубов предложил желающим крещенскую программу в стиле «комфорт-люкс» с казачьим хором.

Церковь не поддерживает подобных мероприятий, однако не может препятствовать их проведению, сказал Кипшидзе. Он отметил, что участвующие в таких акциях рискуют забыть об их религиозной составляющей. «Доведенная до абсурда коммертизация церковного праздника никакой духовной пользы принести не может», — заключил он.

Православные христиане отмечают Крещение 19 января.

Ранее москвичам рассказали, что в 2025 году крещенских морозов не будет. Согласно прогнозам, в крещенскую ночь в столице ожидается от нуля до минус двух градусов, при этом ощущаться температура будет как минус 8-9 градусов. Она может стать одной из самых теплых в истории наблюдений.

ЖЗЛ
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