Вовлекавший детей в зацепинг россиянин стал фигурантом нового дела

СК: Против вовлекавшего детей в зацепинг мужчины возбудили новое дело

Против мужчины, вовлекавшего в Москве и Подмосковье детей в «зацепинг», возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктора Козлова.

В ноябре 2024 года против обвиняемого уже было возбуждено дело. Он вовлек в «зацепинг» 17-летнего юношу. Следователи выяснили, что есть еще потерпевшие. С октября по ноябрь мужчина убеждал школьницу в безопасности «зацепинга». Она забралась на крышу поезда, потеряла равновесие и упала. Спасти девочку не удалось. По данному факту возбудили новое уголовное дело. Оба дела были соединены в одно производство.

Отмечается, что мужчина арестован.

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