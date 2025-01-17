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10:04, 17 января 2025Силовые структуры

Вовлекавший детей в зацепинг россиянин стал фигурантом нового дела

СК: Против вовлекавшего детей в зацепинг мужчины возбудили новое дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Против мужчины, вовлекавшего в Москве и Подмосковье детей в «зацепинг», возбудили новое уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктора Козлова.

В ноябре 2024 года против обвиняемого уже было возбуждено дело. Он вовлек в «зацепинг» 17-летнего юношу. Следователи выяснили, что есть еще потерпевшие. С октября по ноябрь мужчина убеждал школьницу в безопасности «зацепинга». Она забралась на крышу поезда, потеряла равновесие и упала. Спасти девочку не удалось. По данному факту возбудили новое уголовное дело. Оба дела были соединены в одно производство.

Отмечается, что мужчина арестован.

Ранее сообщалось, что в России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине физкультурника.

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