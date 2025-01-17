Живущий в США российский комик раскрыл настроения столкнувшихся с пожарами американцев

Комик Незлобин заявил, что американцы готовы предъявлять претензии из-за пожаров

Известный российский юморист Александр Незлобин, живущий в США, раскрыл настроения американцев, которые столкнулись с лесными пожарами в Калифорнии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов; признан в России нежелательной организацией), доступном на YouTube.

Незлобин привел детали своего разговора с 75-летним жителем Лос-Анджелеса, который потерпел убытки из-за пожара. Собеседник стендапера сообщил, что приехал в США 35 лет назад и построил большой дом в дорогом районе города. Юморист отметил в разговоре с пенсионером, что тому придется заново строить жилище. Он согласился с Незлобиным и заявил, что готов приступить к этому, когда получит страховую выплату.

«Я говорю: "Так вроде говорят, что страховые [компании] не дадут деньги. Они вроде отменили [выплаты]". Он говорит: "Кто отменил?" И как будто ему снова стало 15 лет. Он настолько в себя поверил, я видел молодость в его глазах. Может, он так любит деньги. (...) То есть общество настроено предъявлять претензии, если что не так, и получить свое», — рассказал комик. Он признался, что подобное поведение его удивляет.

Ранее стало известно, что власти Лос-Анджелеса пообещали жителям выдать наборы для уборки мусора. Отмечалось, что с их помощью американцы смогут найти в домах уцелевшие после пожаров ценные вещи.