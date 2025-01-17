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11:01, 17 января 2025Экономика

Власти Лос-Анджелеса помогут жителям убраться в домах после пожара

CNN: жителям Лос-Анджелеса выдадут наборы для уборки мусора в домах после пожара
Александра Качан (Редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Власти округа Лос-Анджелес выдадут жителям инструменты, которые помогут безопасно обследовать сгоревшие в природных пожарах дома. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу администрации Кэтрин Баргер.

В перечень инструментов входят защитные очки, перчатки, а также специальный набор для расчистки мусора. Благодаря перечисленным предметам собственники смогут вернуться к пострадавшим домам и поискать уцелевшие ценные вещи. Потерявшим жилье людям также пообещали предоставить психологическую помощь.

Ранее стало известно, что незадолго до начала пожаров в Калифорнии местные пожарные просили власти предоставить больше ресурсов. Представители сферы жаловались на сокращение бюджета и дефицит кадров.

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