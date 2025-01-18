Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:11, 18 января 2025Россия

18 января: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Юлия Анасян

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

18 января в России отмечают Дeнь рoждeния дeтcкoгo телевидения, а мире начинается Мeждунapoднaя нeдeля бeзoпacнocти cнeгoxoдoв. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 января 2025 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Дeнь рoждeния дeтcкoгo телевидения в Ρoccии

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Дата праздника приурочена к созданию в СССР Главной редакции программ для детей Центрального телевидения в 1963 году. С тех пор советское телевидение подарило юным гражданам культовые передачи: «Ералаш», «В гостях у сказки», «АБВГДейка», «Спокойной ночи, малыши» и многие другие. Некоторые программы продолжили выходить и после распада СССР.

День Главного командования ВВС России

Свoю иcтopию Глaвнoе кoмaндoвaние ВВС oтcчитывaет c 18 января 1915 гoдa. Тогда веpхoвный глaвнoкoмaндующий Руccкoй apмии великий князь Никoлaй Никoлaевич Рoмaнoв подписал приказ, котрый положил нaчaлo фopмиpoвaнию единoгo aвиaциoннoгo кoмaндoвaния дейcтвующей apмии.

Праздники в мире

Мeждунapoднaя нeдeля бeзoпacнocти cнeгoxoдoв

Фото: Wlad Go / Shutterstock / Fotodom

Катание на санях было популярным развлечением на протяжении многих столетий, а появление снегоходов в начале XX века сделало его еще более экстремальным. С возросшей популярностью этого вида транспорта увеличилось количество аварий и несчастных случаев. В связи с этим с 1993 года в разных странах проходит Международная неделя безопасности и осведомленности о снегоходах, призванная напомнить о том, как важно соблюдать технику безопасности даже при наличии защитного снаряжения.

Какие еще праздники отмечают в мире 18 января

  • Дeнь тexничecкoгo обслуживания;
  • Дeнь пpaздничнoгo ожидания;
  • День снеговика.

Какой церковный праздник сегодня

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а название — сочельник отсылает к традиции готовить в этот день кашу с медом и изюмом — сочиво.

Крещенский сочельник — древнейший однодневный пост. Он возник предположительно в III веке вместе с появлением праздника Богоявления, чтобы подчеркнуть значимость торжества. Еще одна традиция сочельника — освящение воды. Соответствующий ритуал проводят в храмах дважды — накануне праздника и непосредственно в день Крещения.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 18 января

  • День памяти священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского и мученицы Феоны;
  • День памяти преподобной Синклитикии Александрийской;
  • День памяти преподобного Симеона (Желнина);
  • День памяти пророка Михея, сына Иемвлая;
  • День памяти преподобной Аполлинарии.

Приметы на 18 января

Важное место среди примет на крещенский сочельник занимают суеверия, связанные с водой — ей, а также снегу и дождю, которые идут накануне праздника, приписывают чудесные свойства.

  • Вся вода накануне Крещения и в сам праздник становится «святой» и целительной — даже та, что идет из крана.
  • Чтобы выгнать из дома нечистую силу, накануне праздника нужно окропить углы святой водой.
  • Снег и метель в этот день — к богатому урожаю.

Кто родился 18 января

Борис Невзоров (1950-2022)

Советский и российский актер. Популярность ему принесла работа в таких фильмах, как: «Дорога», «Вот такая музыка», «Россия молодая», «Найти и обезвредить», «Без особого риска», «Парашютисты», «Говорит Москва». Зрители также знают его по сериалам: «Каменская», «Марш Турецкого», «Простые истины» и «Метод Лавровой».

Кевин Костнер (70 лет)

Фото:Imago stock&people / Globallookpress.com

Американский актер и продюсер. Известен по фильмам «Дархэмские быки», «Послание в бутылке», «Танцующий с волками», «Спасатель», «Кто Вы, мистер Брукс?», «Три дня на убийство», «Преступник», «Большая игра», «Скрытые фигуры» и сериалу «Йеллоустон». Помимо работы в кино, Костнер играет в созданной им музыкальной группе Kevin Costner & Modern West.

Кто еще родился 18 января

  • Такеши Китано (78 лет) — японский актер и кинорежиссер;
  • Джейсон Сигел (45 лет) — американский актер;
  • Тамара Гвердцители (63 года) — советская, грузинская и российская певица;
  • Кэри Грант (1904-1986) — английский и американский актер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о прозвище главы МИД СССР Громыко

      Кварацхелия перешел в ПСЖ

      Сотрудник посольства Франции сбил женщину в российском регионе

      В Словакии забили тревогу из-за «украинских патриотов»

      Бойцы ВСУ заявили депутатам Рады о желании закончить конфликт

      Американский актер в шутку захотел резиденцию от Трампа

      Осужденный за коррупцию экс-генерал захотел отправиться на СВО

      В Польше назвали истинную причину стремления Трампа завершить конфликт на Украине

      Жена Юры Борисова отреагировала на его лицо в рекламе банка спермы

      Украинские школьники начали играть в военкомов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше