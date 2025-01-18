В России отреагировали на атаку более 40 беспилотников ВСУ

Депутат Швыткин: Атака дронами на РФ — намерение показать Трампу способности ВСУ

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар более 40 беспилотниками по территории России — террористическая акция, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на действия ВСУ. Кроме того, Швыткин высказался о причастности Великобритании и США.

К сожалению, Украина продолжает подобного рода атаки. Можно их оценить как террористические акции в отношении гражданских объектов и мирного населения нашей страны Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Действия ВСУ в очередной раз подтверждают намерение показать перед [избранным президентом США Дональдом] Трампом, как говорится, способности Вооруженных сил Украины. Кроме того, выторговать для себя выгодные условия во время возможных переговоров с Россией. Безусловно, еще раз подтверждается сущность режима Украины как террористического государства», — заявил Швыткин.

Также, по словам депутата, за атаками ВСУ стоят Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

«В основе их лежат как военные, так и экономические интересы, особенно нанося удары по энергетической инфраструктуре», — заключил он.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу,18 января, уничтожили 46 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что 18 дронов было сбито над территорией Брянской области, 11 — над Курской областью, семь — над Калужской областью, пять — Тульской областью, три — над территорией Белгородской и два беспилотника — над территорией Воронежской области.